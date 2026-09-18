Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Шишков е започнал дисциплинарно производство срещу директора на тол управлението проф. Олег Асенов, който тутакси излязъл в болничен отпуск. Това каза пред Actualno Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ.

От медията са запитали МРРБ вярно ли е това, но до момента нямат отговор.

Богдан Милчев твърди, че кражбата на века не е строителството на магистрала “Хемус“, а създаването и работата на националното тол управление.

Според Милчев някой сериозно е подвел премиера Румен Радев за създаването на единна мегаагенция за пътна безопасност, с цел да се закрие тол управлението и да се заметат следите от кражбата.

“Архитект на цялата тази мегаагенция и цялата тази мегареформа в кавички, е тол упвалението и ръководството му. Това, което на мен ми беше представено и човекът, който контактуваше с мен като представител на правителството за тази мегаструктура, е проф. Олег Асенов. Той е замесен и в създаването на тол-а още от 2018 г. като външен консултант. Още: Новата пътна "мегаструктура": Експерти одобряват промяната, но се опасяват от повторен провал Той е навсякъде. Същевременно той стои задкулисен. Той оглавява тол управлението, но стои отзад в тази реформа. А той реално трябва да бъде отпред. Защото реално той е този, който вкарва в главата на Радев, на министъра на транспорта всичките тези глупости.“, каза Милчев.