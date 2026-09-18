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Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия
Pixabay

От заболелите 10 души са развили по-тежка форма на инфекцията и са настанени в болница

Общо 15 случая на западнонилска треска са регистрирани в Хърватия до днес, съобщава Хърватската национална телевизия (ХРТ), позовавайки се на Хърватския институт за обществено здраве.

От заболелите 10 души са развили по-тежка форма на инфекцията и са настанени в болница. Не е регистриран смъртен случай, а петима от заразените не са проявили симптоми.

На 4 септември Хърватският институт за обществено здраве съобщи за 10 случая, като шестима от пациентите бяха хоспитализирани, а четирима нямаха симптоми. Оттогава са установени още пет инфекции, а броят на хоспитализираните е достигнал 10.

При всички пациенти със симптоми е установена невроинвазивна форма на заболяването. При нея се засяга централната нервна система и могат да се развият състояния като менингит и енцефалит, както и други тежки неврологични прояви.

Повечето заболели са мъже в по-напреднала възраст. Според института това е типично за инфекцията. По-подробни данни за възрастта и пола на пациентите не са предоставени заради изискванията за защита на личните данни.

Петте случая без симптоми са установени при доброволни кръводарители. Тяхното изследване позволява да бъдат открити инфекции и при хора, които не усещат никакви симптоми, като целта е да се гарантира безопасността на кръвните продукти за пациентите, които ги получават.

Заразени са установени в град Загреб, както и в Загребска, Крапинско-Загорска, Осиечко-Баранска и Копривнишко-Крижевска области.

Въпреки увеличаването на броя на случаите Хърватският институт за обществено здраве оценява епидемиологичната обстановка като обичайна за този период от годината. От института подчертават, че инфекциите със западнонилски вирус имат силно изразена сезонност.

Очаква се през следващия период да бъдат регистрирани още случаи, като развитието на ситуацията ще зависи и от метеорологичните условия, които оказват влияние върху активността на комарите.

Институтът отбелязва, че спрямо същия период на миналата година броят на установените инфекции е по-висок. Не е посочен точният брой на случаите за 2025 г.

За сравнение, през миналата година случаите са били значително по-малко. Към 17 септември 2025 г. Хърватия все още не е съобщавала за заразени със западнонилски вирус, а до края на годината е регистрирала общо четири случая, според данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

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