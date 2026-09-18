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Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап
АР/БТА

Това съобщи говорител на Европейската комисия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети четири държави от Западните Балкани в периода от 30 септември до 2 октомври. Това съобщи говорител на Европейската комисия.

В рамките на обиколката си Фон дер Лайен ще бъде в Тирана, Прищина, Подгорица и Скопие, където ще проведе срещи с държавни и правителствени ръководители. Основните теми на разговорите ще бъдат европейската интеграция на страните от региона и инвестициите от страна на Европейския съюз.

Това е шестото поредно годишно посещение на председателя на ЕК в държавите от Западните Балкани. От Европейската комисия подчертават, че според тях европейската интеграция няма да бъде завършена, докато всички страни от региона не станат членове на ЕС.

Посещенията в Босна и Херцеговина и Сърбия ще бъдат проведени на по-късен етап заради предстоящите избори в двете държави, уточни говорителят.

Междувременно по-рано този месец Европейската комисия изрази несъгласие с проявите, съпътствали погребението на Ратко Младич в Сърбия. Бившият военен командир беше осъден за военни престъпления и геноцид. Според Комисията събитията около погребението са били повод за публична възхвала на Младич.

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