19-годишен загина на "Тракия", майка и две малки деца са в болница

19-годишен шофьор е загинал на място при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия", а майка и двете ѝ малки деца са откарани в болница. Инцидентът е станал рано сутринта в района на 56-ия километър в посока Бургас.

Сигналът е подаден около 4:00 часа, след като лек автомобил "Мерцедес" излязъл от платното за движение. Зад волана бил 19-годишен жител на село Мелница, област Ямбол.

В автомобила пътували още 31-годишна жена от Елхово и двете ѝ деца - на 5 и 3 години.

Тримата пострадали са откарани в болница

На място са изпратени екипи на "Пътна полиция", пожарната в Пазарджик и "Спешна помощ". Младият водач е починал на място, а жената и двете деца са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.

Към момента не се съобщава какво е състоянието на тримата пострадали.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура, като предстои да бъдат установени причините и обстоятелствата, довели до излизането на автомобила от пътя.

Само шест дни по-рано - на 12 септември, в същия район на магистрала "Тракия" е станала верижна катастрофа с четири автомобила.

По данни на МВР през последното денонощие в страната са регистрирани 31 тежки пътни произшествия, при които са ранени 34 души.