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Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-годишния му юбилей

Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-годишния му юбилей
БТА

Президентът отправи поздрав към един от разпознаваемите български актьори по повод кръглата му годишнина

Творческият път на Павел Пандов е летопис на съвременното българско кино, театър и телевизия. Това каза президентът Илияна Йотова, която посрещна актьора в сградата на президентската институция по повод неговата 80-годишнина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Благодарни сме за човешките образи, които създава, и за смеха, който подарява на България", каза Йотова, цитирана от прессекретариата. 

В поздравлението си към актьора президентът изтъкна значението на превъплъщенията му в класически филмови заглавия като "Васко да Гама от село Рупча" и "Оркестър без име". "Вие ни дарявате с герои с различни характери и съдби, но превъплъщенията Ви винаги носят нещо от онова особено усещане за българския човек, което талантът умее да разпознава и превръща в пословичен образ", посочи Илияна Йотова.

Президентът отбеляза и последователната и откровена гражданска позиция на Павел Поппандов, която, по думите ѝ, среща признанието на обществото и на младите му колеги в гилдията. "Преди година заявихте "Никога няма да затворя очи за лъжата" и за пореден път доказахте смелостта си да споделяте своето мнение с честност и мъдрост", заяви Йотова.

Актьорът Павел Поппандов отбелязва днес кръгла годишнина. Той е роден на 18 септември 1946 г. в София. Започва да работи от 16-годишен като шлосер, а след това и като шофьор. Кандидатства и е приет във Висшия институт за театрално изкуство (ВИТИЗ, днес Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", НАТФИЗ), когато е на 25-годишна възраст. Завършва през 1975 г. в последния випуск, воден от проф. Боян Дановски.

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