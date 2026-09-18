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19-годишен младеж загина на място, майка и двете ѝ деца са в болница след катастрофа на АМ „Тракия“

19-годишен младеж загина на място, майка и двете ѝ деца са в болница след катастрофа на АМ „Тракия“
БТА

Пострадалите деца са на 3 и 5 години

Младеж на 19 години е загинал при пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" рано тази сутрин, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал около 4:00 часа в района на 56-ти километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени авопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ".

Установено е, че лекият автомобил е излязъл от платното за движение. Той е бил управляван от 19-годишен жител на с. Мелница, област Ямбол, а в колата са пътували майка на 31 години и двете ѝ деца - на 5 и 3 години от гр. Елхово, предаде БТА.

Водачът е починал на място, а пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура. Изясняват се причините за произшествието.

На 12 септември в същия район се случи верижна катастрофа с четири автомобила.

 

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