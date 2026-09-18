34 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

През изминалото денонощие в страната са станали 31 тежки пътни катастрофи, при които са ранени 34 души, съобщава МВР на сайта си.

В столицата са отчетени 3 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 17 души, а 481 са били ранени. От началото на годината жертвите на пътни инциденти са 330, а 6058 души са пострадали.