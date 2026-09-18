Новини
Търси
Подкаст
Общество

34 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

34 души са ранени при катастрофи през последното денонощие
pixabay

МВР отчита 31 тежки пътни произшествия в страната

През изминалото денонощие в страната са станали 31 тежки пътни катастрофи, при които са ранени 34 души, съобщава МВР на сайта си.

В столицата са отчетени 3 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 17 души, а 481 са били ранени. От началото на годината жертвите на пътни инциденти са 330, а 6058 души са пострадали.

Още по темата

Катастрофа до Окръжна болница в София, две коли са със сериозни щети

Катастрофа до Окръжна болница в София, две коли са със сериозни щети

21-годишен с 1,67 промила предизвика катастрофа с шест автомобила след полицейска гонка

21-годишен с 1,67 промила предизвика катастрофа с шест автомобила след полицейска гонка

Катастрофа затвори движението по главния път I-2 Разград – Шумен, има пострадал

Катастрофа затвори движението по главния път I-2 Разград – Шумен, има пострадал

Къде се пътува трудно на 18 септември: спират камионите по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

Къде се пътува трудно на 18 септември: спират камионите по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 4 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 11 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 15 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 16 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 20 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 25 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 32 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 33 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 37 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 39 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 47 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 48 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 52 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 54 минути