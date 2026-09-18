Мъж душил дете в центъра на София

Физическо посегателство е имало над две деца в центъра на София. Случаят е от 13 август и се е разиграл в парк „Заимов“. По думите на родителите 12-годишно момче е било повалено на земята и стискано за врата от възрастен мъж, а неговият 7-годишен приятел е бил удрян от жена, информира БТВ.

Бащата на 12-годишното момче – Иван Грозданов, разказва, че децата играели на площадката в парка, когато едно от тях дошло при него и го повикало. „Бяхме на разходка с децата в парка, те си играеха с други деца. Едно от децата дойде и ми каза: „Душат, Славчо, идвайте веднага“. Веднага дотърчах до мястото и видях как един възрастен мъж е повалил детето ми и се е надвесил над него, и го е хванал отзад за врата. И го натиска за врата“, разказва бащата.

Той веднага се намесил и започнал да настоява мъжът да пусне сина му. „Веднага се развиках и казах: „Пусни детето, пусни детето“. Първоначално той отказваше“, допълва Иван Грозданов. По думите му след случилото се 12-годишното момче било силно уплашено.

„След като Славчо се изправи, беше много уплашен и това, което най-силно ме разтревожи, е, че се е напишкал – все пак 12-годишно дете“, разказва бащата.

В същото време, на метри от тях, друга жена се държала агресивно с 7-годишното дете. „От другата страна седеше друга дама, която биеше друго дете. Удряше му шамари, беше го повалила също, скубеше го, биеше шамари“, казва Иван Грозданов.

По-малкото момче било приятел на неговия син. След случилото се бащата поискал обяснение от възрастния мъж. „Веднага попитах, поисках обяснения от възрастния мъж защо го прави и какво е станало. Имало е някакво спречкване между децата. Държа да подчертая, че физическо насилие между децата не е имало“, категоричен е той.

На въпроса защо е използвал физическа сила срещу детето, мъжът отговорил: „Аз така решавам проблемите“.