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Министър Ефремова: Над 550 хил. души ще получат инфлационен чек от 50 евро

Министър Ефремова: Над 550 хил. души ще получат инфлационен чек от 50 евро
БТА

В обхвата попадат осем групи, сред които деца и младежи без родителска грижа, хора, получаващи целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, отглеждани от роднини, близки или приемни семейства, лица, получаващи семейни помощи, военноинвалиди и военно пострадали

"Държавата ще въведе еднократна мярка за подкрепа на най-уязвимите групи заради повишаването на цените на горивата и основните хранителни продукти".

Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след заседанието между институциите за набелязване на мерки за справяне с високите цени на горивата.

Мярката, наречена „инфлационен чек“, предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, които са обект на системата за социално подпомагане.

В обхвата попадат осем групи, сред които деца и младежи без родителска грижа, хора, получаващи целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, отглеждани от роднини, близки или приемни семейства, лица, получаващи семейни помощи, военноинвалиди и военно пострадали.

Помощта ще бъде изплатена еднократно и няма да се изисква подаването на допълнителни заявления. Средствата ще бъдат предоставени по служебен път – директно по картите или чрез пощата, в зависимост от начина, по който хората получават досегашната си социална подкрепа. Мярката ще бъде администрирана от Агенцията за социално подпомагане, а общият бюджет е 30 млн. евро. Очаква се от нея да се възползват над 550 хил. души.

„Това е мярката, която разработихме в последните дни, за да може да бъде насочена най-добре спрямо нуждите на хората“.

По думите ѝ този път няма да се изисква притежание на автомобил, каквото беше условието при пролетната мярка. Причината е, че нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а повишаването на цените на храните и услугите засяга по-широк кръг домакинства.

„Ще подкрепим по-широк кръг лица – двойно по-широк кръг лица ще могат да се възползват от тази мярка, но те са много точно таргетирани – тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа“.

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