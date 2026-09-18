Стефан Белчев, ПБ: Цените на горивата оказват натиск върху домакинствата, обсъждаме мерки и за бързите кредити

"Високите цени на горивата оказват натиск върху домакинствата и бизнеса, а паралелно с това парламентът обсъжда мерки за ограничаване на прекомерното оскъпяване при бързите кредити".

Това заяви Стефан Белчев от „Прогресивна България“, член на парламентарната комисия по бюджет и финанси, пред НОВА ТВ. Той уточни, че правителството обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата.

„Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси и линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан. Мислели сме и за безплатен градски транспорт, но въпреки високите цени хората не слизат от колите си и не ползват метрото и автобусите“.

Той коментира и процедурата по бюджета. По думите му страната в момента е в процедура по свръхдефицит и се очаква до 15 октомври проектобюджетът да бъде предаден на Европейската комисия, "където ще има бележки и поправки“.

По думите на Белчев рязко е нараснало кредитирането, включително ипотечното, на фона на високите цени на имотите. Засега обаче няма информация за намерения на търговските банки за рязко повишаване на лихвените проценти.

„Поне за момента виждаме едно успокояване на пазара, не виждам някакви повишения на лихвените проценти“.

Той посочи, че основният дебат в момента е свързан с бързите кредити и необходимостта потребителите да получават ясна информация за реалното оскъпяване на заемите.

„Идеята е тези допълнителни условия в бързите кредити, които се четат или не се четат под черта, действително да се осветят, за да може всеки един от нас, ако има необходимост от бърз кредит, да знае какво точно ще върне“.

Белчев даде личен пример с кредит от 700 лева, който е изтеглил преди години.

„Теглих 700 лева и след един месец върнах 800 лева. Вие можете да изчислите какво е ГПР-то и дали тук се съобразяваме с 50% на годишна база“.

По думите му законодателните промени трябва да спрат практиката сравнително малки задължения да се превръщат в многократно по-големи суми.

„Хора в затруднение са теглили по 1000 лева и се е налагало да връщат по 10 и по 15 хиляди“.

Предвижда се въвеждането на категоричен максимален праг, който да обхваща всички компоненти на оскъпяването. Към момента обсъжданият таван при просрочие над три месеца е 100%, но Белчев уточни, че конкретният размер може да бъде преразгледан между първо и второ четене. Той подчерта, че темата за кредитите е свързана и с по-широкия въпрос за финансовия натиск върху домакинствата, включително заради поскъпването на горивата.