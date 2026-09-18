Гълъб Донев заминава за Дъблин, участва в съвета ЕКОФИН

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в неформално заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) днес и утре в Дъблин, съобщиха от финансовото ведомство.

В серия от срещи министрите на финансите ще обменят мнения за конкурентоспособността в европейския банков сектор. Първата работна сесия днес ще бъде на тема „Бъдещето на глобалния капитал – иновации във финансовия сектор“, а във втората, утре, участниците в заседанието ще обсъдят „Подготовка на икономиката за бъдещето – въздействието на изкуствения интелект“ с фокус върху пазара на труда, пише в съобщението.

Гълъб Донев ще има двустранна среща с управителя на гръцката централна банка (Янис Стурнарас - бел. ред.) и със заместник-министър на финансите на Гърция, посочват от МФ.

Участие в неформалното заседание на ЕКОФИН и двустранните срещи ще вземе и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.