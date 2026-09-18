Тръмп ще обсъди войната с Иран с представители на страните от Залива

Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от Залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в изданието “Аксиос”.

Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки със съюзниците в региона.

Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, пише “Аксиос”.

Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник.

Все още не е известно дали той ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ню Йорк. На въпрос на “Аксиос” той отговори: “Вероятно”.

Президентът на САЩ освен това заяви, че трябва да вземе “голямо решение“ относно войната в застой с Иран - най-вече дали да “унищожи“ Ислямската република или не.

“Предстои ми голямо решение”, каза той пред “Аксиос”. “Искам ли да продължа и да ги унищожа, или не? Това е важно решение. Всичко може да ми се случи“, добави той.

Тръмп не спомена Иран поименно, но той многократно е заплашва да унищожи страната. “Аксиос” свърза забележката на президента с иранското ръководство.