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Балкани

Политици и еврочиновници идват в София за форума "ЕС среща Балканите"

Политици и еврочиновници идват в София за форума "ЕС среща Балканите"
Снимка: БТА

Форумът ще предостави пространство за объждане на предизвикателствата пред процеса на присъединяване

Петото юбилейно издание на международния форум „ЕС среща Балканите“ (EU Meets the Balkans Forum) ще събере в София представители на европейските институции, държавите от Балканите, политическия и академичния свят, както и гражданското общество. Събитието ще постави акцент върху европейската интеграция, регионалното сътрудничество и реформите, необходими за устойчивото сближаване на страните с ЕС. Това съобщиха от пресофиса на евродепутата Илхан Кючюк. 

Организатори на събитието са Европейският либерален форум в сътрудничество с Партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

Форумът ще предостави пространство за откровен разговор за предизвикателствата пред процеса на присъединяване, възможностите за по-дълбока интеграция и ролята на общите европейски ценности, законодателство и стандарти. Петото юбилейно издание на инициативата ще продължи мисията на форума да насърчава открития обмен на идеи и практическото сътрудничество между Европейския съюз и държавите от региона.

Събитието ще бъде открито в 10:00 ч. в зала „Джон Атанасов“ в „София Тех Парк“. 

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