Политици и еврочиновници идват в София за форума "ЕС среща Балканите"
Форумът ще предостави пространство за объждане на предизвикателствата пред процеса на присъединяване
Петото юбилейно издание на международния форум „ЕС среща Балканите“ (EU Meets the Balkans Forum) ще събере в София представители на европейските институции, държавите от Балканите, политическия и академичния свят, както и гражданското общество. Събитието ще постави акцент върху европейската интеграция, регионалното сътрудничество и реформите, необходими за устойчивото сближаване на страните с ЕС. Това съобщиха от пресофиса на евродепутата Илхан Кючюк.
Организатори на събитието са Европейският либерален форум в сътрудничество с Партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.
Форумът ще предостави пространство за откровен разговор за предизвикателствата пред процеса на присъединяване, възможностите за по-дълбока интеграция и ролята на общите европейски ценности, законодателство и стандарти. Петото юбилейно издание на инициативата ще продължи мисията на форума да насърчава открития обмен на идеи и практическото сътрудничество между Европейския съюз и държавите от региона.
Събитието ще бъде открито в 10:00 ч. в зала „Джон Атанасов“ в „София Тех Парк“.