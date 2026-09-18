Политици и еврочиновници идват в София за форума "ЕС среща Балканите"

Петото юбилейно издание на международния форум „ЕС среща Балканите“ (EU Meets the Balkans Forum) ще събере в София представители на европейските институции, държавите от Балканите, политическия и академичния свят, както и гражданското общество. Събитието ще постави акцент върху европейската интеграция, регионалното сътрудничество и реформите, необходими за устойчивото сближаване на страните с ЕС. Това съобщиха от пресофиса на евродепутата Илхан Кючюк.

Организатори на събитието са Европейският либерален форум в сътрудничество с Партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

Форумът ще предостави пространство за откровен разговор за предизвикателствата пред процеса на присъединяване, възможностите за по-дълбока интеграция и ролята на общите европейски ценности, законодателство и стандарти. Петото юбилейно издание на инициативата ще продължи мисията на форума да насърчава открития обмен на идеи и практическото сътрудничество между Европейския съюз и държавите от региона.

Събитието ще бъде открито в 10:00 ч. в зала „Джон Атанасов“ в „София Тех Парк“.