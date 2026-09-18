Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Ясен Танев: Казусът с Revolut е опасен

Ясен Танев: Казусът с Revolut е опасен

Банката се е доверила на хакнат общински имейл

Пробив в системите на един от най-големите платежни оператори в света изложи на риск данните на клиенти от над 30 държави, сред тях и България. Хакерите поискаха 3 милиона долара откуп - в криптовалута, с ултиматум, който изтече преди броени часове.

Става дума за 680 специални потребители на Revolut. Системата на доверие е разбита. Италианската полиция фиктивно изисква данни от Revolut“, обясни пред БТВ експертът по киберсигурност Ясен Танев.

Изисква ги през имейл адрес на община в Калабрия. Общинската поща е била разбита. След това служител Revolut бързо опитва да върне отговор, доверявайки се на имейла“, добави той.

Когато общината ви поиска данни за имота или НАП поиска данни, ние се доверяваме и бихме пратили, но трябва да има още признаци, защото един начин за защита на информацията не е достатъчен“.

„Казусът с Revolut е опасен. Те са откраднали данните на точно тези 680 човека. Доверието е разбито“, допълни Танев.

Още по темата

„Револют“ ще инвестира 11,5 млрд. евро за 5 години

„Револют“ ще инвестира 11,5 млрд. евро за 5 години

Киберексперти: Онлайн измамите растат

Киберексперти: Онлайн измамите растат

Киберексперт: Компаниите са уязвими, защото не тестват с външни очи системите си

Киберексперт: Компаниите са уязвими, защото не тестват с външни очи системите си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Водещи

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 2 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 3 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 7 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 12 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 19 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 20 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 24 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 26 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 34 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 35 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 39 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 42 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 49 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 52 минути