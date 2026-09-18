Ясен Танев: Казусът с Revolut е опасен

Пробив в системите на един от най-големите платежни оператори в света изложи на риск данните на клиенти от над 30 държави, сред тях и България. Хакерите поискаха 3 милиона долара откуп - в криптовалута, с ултиматум, който изтече преди броени часове.

„Става дума за 680 специални потребители на Revolut. Системата на доверие е разбита. Италианската полиция фиктивно изисква данни от Revolut“, обясни пред БТВ експертът по киберсигурност Ясен Танев.

„Изисква ги през имейл адрес на община в Калабрия. Общинската поща е била разбита. След това служител Revolut бързо опитва да върне отговор, доверявайки се на имейла“, добави той.

„Когато общината ви поиска данни за имота или НАП поиска данни, ние се доверяваме и бихме пратили, но трябва да има още признаци, защото един начин за защита на информацията не е достатъчен“.

„Казусът с Revolut е опасен. Те са откраднали данните на точно тези 680 човека. Доверието е разбито“, допълни Танев.