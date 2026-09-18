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Балкани

Гърция дава до 10 000 евро на семейства, които се преместят в граничните райони

Гърция дава до 10 000 евро на семейства, които се преместят в граничните райони
АП/БТА

Проектът цели постигането на демографски растеж и икономическо съживяване на пограничните зони

Гръцкото правителство стартира инициатива, в рамките на която ще отпуска финансово подпомагане до 10 000 евро за семейства, които изберат да се заселят в граничните региони на страната. Според информация от електронното издание на вестник „Имерисия“, през октомври ще бъде пусната специална онлайн платформа за кандидатстване. Проектът цели постигането на демографски растеж и икономическо съживяване на пограничните зони.

Пред телевизия „Антена“ министърът на социалната кохезия и семейството Домна Михаилиду поясни, че програмата първоначално е обхванала област Еврос, която граничи с България и Турция, но вече се разширява.

По думите на Михаилиду, дигиталната система ще заработи през октомври, като държавата ще осигури до 10 000 евро за разходите по преместването. Мярката е отворена както за жители на Гърция, така и за гръцки емигранти в чужбина, които искат да се приберат в родината си.

Като пример се посочва отдалеченият остров Кастелоризо в Егейско море (намиращ се в непосредствена близост до Турция). Новите заселници там ще имат право на годишна помощ от 5000 евро, плюс допълнителни 1000 евро за всяко дете. За да се осигурят нормални условия за живот, на острова се планира строителство на детска градина и училище, а ключови професионалисти като лекарите ще се възползват от специални бонуси, допълва медията.

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