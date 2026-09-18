Новини
Търси
Подкаст
Свят

Северна Корея обвини САЩ в ескалация на напрежението заради военно учение

Северна Корея обвини САЩ в ескалация на напрежението заради военно учение
АП/БТА

В официална позиция, разпространена от държавната агенция КЦТА, Ким визира военноморското учение „Тихоокеански авангард 2026“ край Гуам

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, обвини водените от САЩ военни учения за ескалацията на напрежението на Корейския полуостров до „най-лошото в историята“ равнище. Тя заяви, че Пхенян няма да промени курса си към засилване на ядрения си арсенал, предава Ройтерс.

В официална позиция, разпространена от държавната агенция КЦТА, Ким визира военноморското учение „Тихоокеански авангард 2026“ край Гуам. Тя го определи като заплашителна „военна игра“ на Вашингтон, целяща разширяване на американското военно влияние в Азиатско-тихоокеанския регион чрез партньорство със съюзници като Южна Корея и Япония.

Според нея настоящата обстановка налага Северна Корея да предприеме „пропорционални или по-нападателни по характер“ ответни действия. Тя отправи предупреждение, че въоръжените сили на страната ще „мобилизират всички налични средства“, ако сигурността или националните ѝ интереси бъдат застрашени.

Това е второто официално изявление на Ким в рамките на два дни. В предходния ден тя отхвърли подновените призиви за денуклеаризация на Северна Корея, отправени по време на конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и препотвърди, че статутът на Пхенян като ядрена държава е необратим.

Многостранното учение „Тихоокеански авангард 2026“, ръководено от ВМС на САЩ, включваше военноморските сили на Южна Корея, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Япония. То се проведе в района на остров Гуам от 29 август до 10 септември, припомнят от Морските сили за самоотбрана на Япония.

Още по темата

Сестрата на Ким Чен-ун и новият дрон скандал

Сестрата на Ким Чен-ун и новият дрон скандал

Разузнаването в Сеул: Нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун е възможна „по всяко време“

Разузнаването в Сеул: Нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун е възможна „по всяко време“

Ким Чен-ун с "твърда вяра" в "мъдрото ръководство" на Владимир Путин

Ким Чен-ун с "твърда вяра" в "мъдрото ръководство" на Владимир Путин

Северна Корея: Споразумението между САЩ и Южна Корея е "явно обявяване на конфронтация"

Северна Корея: Споразумението между САЩ и Южна Корея е "явно обявяване на конфронтация"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

  • Преди 3 минути
Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 8 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 10 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 30 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 30 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 32 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 43 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 54 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 55 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 57 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 59 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час