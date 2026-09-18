Северна Корея обвини САЩ в ескалация на напрежението заради военно учение

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, обвини водените от САЩ военни учения за ескалацията на напрежението на Корейския полуостров до „най-лошото в историята“ равнище. Тя заяви, че Пхенян няма да промени курса си към засилване на ядрения си арсенал, предава Ройтерс.

В официална позиция, разпространена от държавната агенция КЦТА, Ким визира военноморското учение „Тихоокеански авангард 2026“ край Гуам. Тя го определи като заплашителна „военна игра“ на Вашингтон, целяща разширяване на американското военно влияние в Азиатско-тихоокеанския регион чрез партньорство със съюзници като Южна Корея и Япония.

Според нея настоящата обстановка налага Северна Корея да предприеме „пропорционални или по-нападателни по характер“ ответни действия. Тя отправи предупреждение, че въоръжените сили на страната ще „мобилизират всички налични средства“, ако сигурността или националните ѝ интереси бъдат застрашени.

Това е второто официално изявление на Ким в рамките на два дни. В предходния ден тя отхвърли подновените призиви за денуклеаризация на Северна Корея, отправени по време на конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и препотвърди, че статутът на Пхенян като ядрена държава е необратим.

Многостранното учение „Тихоокеански авангард 2026“, ръководено от ВМС на САЩ, включваше военноморските сили на Южна Корея, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Япония. То се проведе в района на остров Гуам от 29 август до 10 септември, припомнят от Морските сили за самоотбрана на Япония.