Бившият шеф на ГДБОП: И Украйна, и Русия са рискове за националната ни сигурност

И Украйна, и Русия са рискове за националната ни сигурност. Те водят война - кога ще я спрат. С преговори тази война може да бъде прекратена. Със сила няма как да стане. Това заяви депутатът от ПБ и бивш директор на ГДБОП Румен Миланов пред БНТ.

Според него не бива да се свиква КСНС за взривовете в завода ЕМКО. "Ето, Съветът по сигурността ще бъде свикан, защо трябва от това да правим политика. Като направим политика, може ли да установим кои са причините, факторите, които са ги извършили", допълни бившият ръководител на НСО, на ГДБОП

Помилването на наркотрафикант от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова става дъвка. "Ето един факт, който придобива формата на дъвка. Фактите са - човекът Х има присъда, има тежко здравословно състояние