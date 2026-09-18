Затвориха пътя Бургас-Варна край Свети Влас заради протест за проблема с отпадните води

В Свети Влас започна протест заради проблема с пречистването на отпадните води. Жители и представители на местния бизнес затварят пътя Бургас–Варна от 9 до 9:30 ч. с искане за изграждане на нова пречиствателна станция, предава НОВА.

Демонстрантите настояват институциите да посочат конкретни срокове за решаване на проблема, който според тях застрашава и следващия туристически сезон в района.

На 12 август РЗИ затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. След това започнаха проблемите на местния бизнес.

„Протестът няма политически характер. Събрали сме се, за да изразим недоволството от проблема, който продължава вече дълго време. Преди 27 години пречиствателна станция „Елените” е приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност се стигна до една антиреклама, след като плажът ни беше затворен”, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

„Когато по медиите бе съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби”, сподели представителят частен бизнес Стоян Неделчев.

Кметът настоя за решение и призова до 15 май 2027 г. проблемът да бъде отстранен.

В рамките на 2-3 месеца са предприети всички необходими мерки. Спешно беше извършен ремонт. Когато възникна проблемът в Свети Влас, само след седмица плажът беше отново отворен”, каза областният управител Дико Диков.

От ВиК-Бургас пък обявиха, че ще бъде изградена нова пречиствателна станция.

„Започнали сме процедурата по обособяване и изработка на ПУП за изграждане на нова пречиствателна станция. Процедурите са доста дълги и затова ще са ни необходими около 2 години, за да стартираме проекта”, заяви директорът на дружеството в Бургас.