Промени в Кодекса на труда, свързани с определянето на МРЗ, са в дневния ред на депутатите

Депутатите включиха като точка първа в началото на днешното си заседание допълнителна точка – първо четене на промени в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет и свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Заради важността на темата председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска дебатите да се излъчват на живо от БНТ и БНР, което мнозинството отхвърли. Преди това Василев настоя за проверка на кворума, в залата се регистрираха 141 народни представители, предава БТА.

Вчера промените бяха приети от парламентарната социална комисия.

Втора точка за днес остава първо четене на промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.