Левски е девети по посещаемост в първия кръг на Лига Европа

Домакинството на Левски срещу Залцбург се нареди на девето място по посещаемост от общо 18 мача в първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата на Националния стадион "Васил Левски" е била наблюдавана от 22 378 зрители, което поставя "сините" точно в средата на класацията по публика за старта на турнира.

След мача Даниел Боримиров призна, че от ръководството са осъзнали грешката си с цените на билетите за европейските двубои и възнамеряват да направят корекции за следващите срещи.

Най-посетеният мач от първия кръг е бил Милан - Бенфика, който е събрал над 68 000 зрители. След него в челото се нареждат Селтик - Ференцварош и Съндърланд - АЗ Алкмаар, а висока посещаемост са регистрирали още Ювентус - НЕК Наймеген и Бешикташ - Марсилия.

Границата от 30 000 зрители е била премината и на двубоите Олимпиакос - Ягелония и Реал Сосиедад - Борнемут. Последният мач с по-голяма посещаемост от този на Левски е Байер Леверкузен - Целие.

"Сините" все пак са събрали повече публика от Кристъл Палас, чийто мач срещу Лех Познан е бил наблюдаван от малко над 18 000 души при капацитет на "Селхърст Парк" от 25 456 места.