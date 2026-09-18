Нобелов лауреат предупреди: Остава ни една година, за да овладеем изкуствения интелект

Носителят на Нобелова награда и компютърен учен Джефри Хинтън предупреди, че на човечеството може да му остава само около една година, за да въведе мерки за безопасност, преди напълно да загуби контрол над изкуствения интелект.

Според репортаж на телевизия NBC, Хинтън е запознал членове на Конгреса на САЩ с рисковете от изкуствения интелект по покана на сенатора от Върмонт Бърни Сандърс.

Хинтън заяви, че „може би остава само една година за прилагане на необходимите мерки за безопасност, преди напълно да се загуби контрол“ над технологиите.

Отбелязвайки, че прогнозите за това кога ще бъде достигнат суперинтелект преди са варирали между 30 и 50 години, Хинтън каза: „След това тези предсказания паднаха до може би 10, може би 20 години. Сега хората, много изследователи, казват, че това ще се случи само след няколко години. Може би след една година, но не много повече от една година.“

В изказването си той посочи, че изкуственият интелект е достигнал етап, в който „вече проектира по-добри ИИ системи“, добавяйки: „Това се нарича самоусъвършенстване. Ако не направим нещо, тази ситуация ще излезе извън контрол. Трябва да намалим темпото.“

Демократът от Камарата на представителите Тед Лиу оцени ситуацията по следния начин: „Това буквално е наскоро възникнал, невероятно луд и напълно научнофантастичен сценарий. На най-базово ниво хората трябва да контролират изкуствения интелект. Не бива да се случва обратното.“

В изявлението си сенатор Бърни Сандърс отбеляза, че има „нарастваща загриженост“ за бъдещето на човечеството и създаването на технология, която хората няма да могат да управляват. Той допълни, че „сред членовете на Конгреса има все по-голямо усещане за спешност, че този въпрос трябва да бъде разрешен.“