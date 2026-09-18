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В Турция: Трабзонспор взима още един от Лудогорец

В Турция: Трабзонспор взима още един от Лудогорец

Здравко Здравков може да стане треньор на вратарите в клуба

Трабзонспор може да отмъкне още един треньор от Лудогорец, след като в последните дни много бързо взе германеца Томас Райс. Според турския журналист Фуркан Узун клубът от Трабзон има интерес към бившия национал Здравко Здравков, който в последните три години е треньор на вратарите при разградчани.

Лудогорец разясни: Томас Райс сам пожела да напусне

55-годишният Здравков е познато име в Турция, където е играл на клубно ниво за Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор. Бившият национален страж има треньорски опит зад граница. Бил треньор на вратарите на анголския Интеклубе и китайския Хангжоу Грийнтайн. У нас, освен за Лудогорец, е работил още за Левски, Славия и националния отбор.

Здравков има три престоя в Лудогорец (2018-2019, 2021-2023 и 2023-днешна дата). В Разград е работил със Стойчо Стоев, Пауло Аутуори, Станислав Генчев, Антони Здравков, Анте Шимунджа, Валдас Дамбраускас, Ивайло Петев, Георги Дерменджиев, Игор Йовичевич, Пер-Матиас Хьогмо, Руи Мота, Томас Райс, Захари Сираков, Микаел Старе и Тодор Живондов.

 

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