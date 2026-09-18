Обявиха кога е първото дерби Левски - ЦСКА в първенството

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг в Първа лига. От изнесената информация станаха ясни датата и началния час на първото за сезона шампионатно Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Двубоят ще се играе на 8 ноември от 17:00 часа.

Мачът ще се проведе при частично затворен сектор „А" на Националния стадион „Васил Левски" заради наказание на „сините". Клубът от „Герена" беше санкциониран, след като пресаташето на „армейците" Виктор Игнатов беше ударен по главата от стъклена бутилка по време на мача за Суперкупата, спечелен от „червените" с 4:2 на 9 септември.

Левски и ЦСКА няма загуба дотук през сезона в първенството. „Сините" са временен лидер с актив от 25 точки (8 победи и равенство), а „червените" имат 23 точки (7 победи и две равенства). Толкова спечели до момента и третият Лудогорец, а ЦСКА 1948 е четвърти с 19 точки.