Арсенал може да изпрати суперталанта Макс Дауман под наем
Микел Артета призна, че клубът ще оценява развитието и игровото време на 16-годишния футболист на всеки шест месеца
Арсенал е готов да изпрати Макс Дауман под наем, ако подобен ход се окаже най-добрият за развитието на младия футболист, потвърди мениджърът Микел Артета.
16-годишният талант отново привлече вниманието, след като отбеляза два гола при първата си поява за сезона. Дауман помогна на „артилеристите“ да победят Ипсуич с 4:2 в турнира за Купата на Лигата.
Артета държи да предпази младока и засега възнамерява да го задържи в състава. Испанецът обаче призна, че ситуацията ще бъде преценявана на всеки шест месеца.
„Не сме разглеждали оферти, защото бяхме категорични, че искаме Макс с нас по време на предсезонната подготовка. На всеки шест месеца ще решаваме кое е най-доброто за него“, заяви Артета.
Специалистът уточни, че решението ще зависи от нуждите на играча и отбора, конкуренцията в състава и минутите, които Дауман получава.
„Трябва да бъдем отворени към различни възможности, но в момента неговият фокус е тук“, добави мениджърът на Арсенал.
Според информациите бившият халф на лондончани и настоящ треньор на Лутън Джак Уилшър вече е обсъдил с Артета възможността да привлече Дауман. Футболистът ще може да бъде преотстъпен, след като навърши 17 години на 31 декември.
Артета подчерта, че възрастта не е задължителна пречка за подобен ход и припомни собствения си опит.
„Има много случаи, в които играчи на тази възраст отиват под наем и успяват. Аз бях на 17 години, когато преминах в Пари Сен Жермен. Всичко зависи от средата и от това доколко треньорът вярва в теб“, каза още испанецът.