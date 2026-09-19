Дембеле посочи Кварацхелия за „Златната топка“

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле заяви, че неговият съотборник Хвича Кварацхелия заслужава да спечели „Златната топка“ за 2026 година.

Французинът отвърна на комплимента на Кварацхелия, който по-рано обяви, че би гласувал именно за Дембеле.

„Хвича също заслужава наградата. Той имаше изключителен сезон и според мен е най-добрият играч в света“, заяви Дембеле, цитиран от пресслужбата на Лига 1.

Дембеле спечели „Златната топка“ за сезон 2024/25, след като изпревари с 321 точки звездата на Барселона Ламин Ямал.

Церемонията по връчването на престижната награда за 2026 година ще се състои на 26 октомври в Лондон.