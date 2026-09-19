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Дембеле посочи Кварацхелия за „Златната топка“

Дембеле посочи Кварацхелия за „Златната топка“
АП/БТА

Звездата на ПСЖ определи грузинския си съотборник като най-добрия футболист в света

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле заяви, че неговият съотборник Хвича Кварацхелия заслужава да спечели „Златната топка“ за 2026 година.

Французинът отвърна на комплимента на Кварацхелия, който по-рано обяви, че би гласувал именно за Дембеле.

„Хвича също заслужава наградата. Той имаше изключителен сезон и според мен е най-добрият играч в света“, заяви Дембеле, цитиран от пресслужбата на Лига 1.

Дембеле спечели „Златната топка“ за сезон 2024/25, след като изпревари с 321 точки звездата на Барселона Ламин Ямал.

Церемонията по връчването на престижната награда за 2026 година ще се състои на 26 октомври в Лондон.

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