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Футболист на ЦСКА може да участва в прощалния мач на Меси за Аржентина

Футболист на ЦСКА може да участва в прощалния мач на Меси за Аржентина
АП/БТА

Тамиму Уору получи повиквателна за националния отбор на Бенин въпреки трудния си период при „червените“

Защитникът на ЦСКА Тамиму Уору получи повиквателна за националния отбор на Бенин за предстоящите мачове през октомврийската пауза.

В програмата на тима са квалификациите за Купата на африканските нации срещу Буркина Фасо и Мавритания, както и престижната контрола с Аржентина.

Мачът срещу световния шампион ще се играе на 6 октомври от 23:00 часа българско време на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес.

Очаква се двубоят да бъде последният с националната фланелка за Лионел Меси. Според информацията с представителния тим на Аржентина ще се разделят и световните шампиони от 2022 година Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо.

Повиквателната идва в труден момент за Уору на клубно ниво. Десният защитник беше привлечен в ЦСКА под наем от Ботев Враца през лятото, но загуби мястото си в състава след първия си мач като титуляр срещу Ботев Пловдив.

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