Футболист на ЦСКА може да участва в прощалния мач на Меси за Аржентина

Защитникът на ЦСКА Тамиму Уору получи повиквателна за националния отбор на Бенин за предстоящите мачове през октомврийската пауза.

В програмата на тима са квалификациите за Купата на африканските нации срещу Буркина Фасо и Мавритания, както и престижната контрола с Аржентина.

Мачът срещу световния шампион ще се играе на 6 октомври от 23:00 часа българско време на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес.

Очаква се двубоят да бъде последният с националната фланелка за Лионел Меси. Според информацията с представителния тим на Аржентина ще се разделят и световните шампиони от 2022 година Родриго де Пол и Джовани Ло Селсо.

Повиквателната идва в труден момент за Уору на клубно ниво. Десният защитник беше привлечен в ЦСКА под наем от Ботев Враца през лятото, но загуби мястото си в състава след първия си мач като титуляр срещу Ботев Пловдив.