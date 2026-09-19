Заради енергийната криза: Макрон свиква извънредна среща на Г-7

Франция ще свика през следващите седмици извънредна среща на страните от Г-7 заради рязкото поскъпване на горивата и задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от войната в Иран. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон.

По думите на Макрон срещата ще има за цел да засили координацията между държавите от Г-7 и да гарантира стабилността на енергийните доставки.

Сред обсъжданите възможности ще бъдат освобождаването на количества гориво от стратегическите резерви и евентуалното облекчаване на някои санкции.

Още в следващите часове френският президент ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата ще обсъдят възможните мерки за ограничаване на ръста на цените на енергията.

Поскъпването на горивата и нарастващото обществено недоволство станаха причина Макрон да свика днес среща с всички кандидати за президентския пост, както и с представители на френските служби.

Основна тема на разговорите ще бъде влошаващата се геополитическа обстановка и отражението ѝ върху Франция.