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Китайска търговска делегация пристигна в САЩ преди визитата на Си Дзинпин

Китайска търговска делегация пристигна в САЩ преди визитата на Си Дзинпин
АР/БТА

Визитата е посветена на икономически и търговски консултации

Китайският вицепремиер Хъ Лифън ръководи китайска търговска делегация, която започва петдневно посещение в САЩ. Това съобщи китайското Министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.

Визитата е посветена на икономически и търговски консултации, които се провеждат в контекста на предстоящото посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон.

Си Дзинпин се очаква да пристигне в САЩ в сряда. За китайския лидер американският президент Доналд Тръмп е предвидил посрещане с държавни почести.

В рамките на разговорите се очаква американският министър на финансите Скот Бесент и Хъ Лифън да обсъдят редица икономически и търговски теми. Сред тях са изкуственият интелект, търговските отношения и редкоземните елементи.

Срещата между двамата е планирана да се проведе в Ню Йорк през предстоящия уикенд.

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