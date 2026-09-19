За две години България е привлякла над 3 млрд. евро инвестиции в батерии

За последните две години България е привлякла инвестиции за над 3 млрд. евро в батерии и свързваща инфраструктура, а от 2020 г. вложенията в производство и съхранение на възобновяема енергия са близо 7 млрд. евро. Това заяви председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия Никола Газдов пред bTV.

Коментарът му идва на фона на протести срещу изграждането на вятърни и фотоволтаични централи върху земеделски земи. На 12 септември демонстрации имаше в няколко части на страната, сред които Добрич, Русе, Пловдив и Пернишко. Част от протестиращите настояват за мораториум върху подобни проекти, както и за провеждането на референдум.

Газдов определи протестите като политически и заяви, че според него организаторите им са свързани с партия „Величие“.

„Всички председатели на протестиращите организации са свързани с партия „Величие“. Очевидно това е политически протест“, заяви той.

Сред организациите, участвали в протестните действия, са Националната гражданска инициатива „Бялата лястовица“, „Непримиримите“ и „Задруга за запазване на България“. В Русе например участниците събираха подписи за референдум срещу изграждането на вятърни електроцентрали и срещу Зелената сделка.

Газдов: Нужна е по-добра регулация

Председателят на асоциацията заяви, че секторът подкрепя въвеждането на ясни и предвидими правила за развитието на възобновяемите енергийни източници.

По думите му България и в момента има сериозна регулация, а през последните 13 години в страната не е изграден нито един нов ветропарк.

Като пример Газдов посочи Гърция, която по думите му разполага с девет пъти повече вятърни и два пъти повече соларни паркове от България, като същевременно произвежда значително повече земеделска продукция.

„Правилата трябва да са ясни, правилата трябва да са предвидими“, подчерта той.

Според Газдов възобновяемата енергетика показва как облекчаването на регулациите може да привлече значителни инвестиции.

Над 3 млрд. евро инвестиции в батерии за две години

Газдов заяви, че България се е превърнала в един от водещите пазари за системи за съхранение на електроенергия.

По думите му само за две години страната е привлякла над 3 млрд. евро инвестиции в батерии и необходимата за тях инфраструктура.

От 2020 г. досега вложенията в производство и съхранение на възобновяема енергия са достигнали близо 7 млрд. евро, посочи още той. Според прогнозата му до 2030–2031 г. страната има потенциал да привлече още поне 3 млрд. евро инвестиции, ако държавната политика в сектора остане последователна.

Фотоволтаиците произвеждат повече от моментното потребление

Газдов даде пример и с производството на електроенергия през последните дни. По думите му в определен момент потреблението в България е било около 3900 мегавата, докато фотоволтаичните мощности са произвеждали приблизително 4500 мегавата.

Това означава, че в този момент произведената слънчева енергия е надхвърляла текущото потребление в страната. Батериите позволяват излишната електроенергия да бъде съхранявана и използвана в други часове на денонощието, обясни Газдов.

Според него именно комбинацията от възобновяеми източници и мощности за съхранение е сред факторите, които са помогнали на българската електроенергийна система през лятото, когато ниското ниво на Дунав е създало затруднения за енергийния сектор в други държави от региона.

Междувременно Министерството на околната среда и водите обсъжда промени в правилата за изграждане на фотоволтаични паркове. Протестиращите настояват плодородните земеделски земи да бъдат защитени и строителството на нови ВЕИ мощности върху тях да бъде ограничено. В Добрич например организаторите поискаха законодателно определяне на зоните за ВЕИ и ограничения за използването на земеделски земи за такива проекти.