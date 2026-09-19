Брентфорд разби Челси и се изкачи на третото място

Брентфорд победи Челси с 3:0 в първия мач от петия кръг на Висшата лига. Джейдън Антъни, Игор Тиаго и Фабио Карвальо донесоха историческия успех на „пчеличките“.

С победата Брентфорд събра девет точки и временно се изкачи на третото място в класирането. Челси остана седми със седем точки.

Гостите можеха да поведат след удар на Педро Нето, но Куивин Келъхър се намеси добре и запази равенството.

Малко след почивката Антъни беше близо до откриването на резултата, но ударът му с глава срещна напречната греда.

В 61-ата минута нападателят вече не сгреши. Яник Шустер центрира към Антъни, който с глава преодоля Емилиано Мартинес за 1:0.

Брентфорд реши мача в 83-ата минута. Мартинес спаси удар на Кевин Шаде, но Игор Тиаго беше на точното място и реализира при добавката. Това беше първият гол на бразилеца от началото на сезона.

В добавеното време Шаде получи пространство по десния фланг и центрира към далечната греда. Фабио Карвальо завърши атаката и оформи крайното 3:0.

Така Брентфорд постигна първата си домакинска победа над Челси след създаването на Висшата лига.