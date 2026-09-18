Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца и определи събитието като празник на младостта, приятелството и стремежа към съвършенство.

"Сигурна съм, че този фестивал няма да бъде едно обикновено състезание. Той ще бъде своеобразен празник на младостта, на приятелството, на уважението и на стремежа към съвършенство на всеки един от вас", каза Лечева в приветствието си към участниците.

Тя пожела на младите спортисти един ден да достигнат олимпийския връх и подчерта, че за много от тях фестивалът може да бъде първата важна стъпка по пътя към големите им мечти.

Лечева благодари на кмета на Враца Калин Каменов и посочи, че градът поставя началото на традиция форумът да се провежда в различни населени места в страната. Тя изрази благодарност и към Министерството на младежта и спорта, националните федерации, доброволците и всички, участвали в организацията.

"Вярваме във вас, а сега е моментът и вие да повярвате в себе си и да покажете колко много можете, какви възможности, талант и умения имате", обърна се към младите състезатели и кметът на Враца.

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова също приветства участниците и подчерта, че спортните постижения не се измерват единствено с медалите.

"Постижение е и всеки един личен резултат, всяко едно препятствие, което ще преодолеете, всяка една честна игра", каза тя.

Приветствие от името на президента Илияна Йотова поднесе съветникът по въпросите на младежта и спорта Георги Александров. В него бе подчертано значението на честната борба, дисциплината и изграждането на характер.

"С годините този младежки форум се превърна не само в битка за медали, но и за честна игра, толерантност, дисциплина и изграждане на характер", бе посочено в обръщението.

Като част от официалната церемония младите спортисти положиха клетва, а обещание от името на родителите даде врачанският лекоатлет Ивайло Младенов - европейски шампион в скока на дължина и дългогодишен национален рекордьор в дисциплината.

Преди откриването участниците преминаха с дефиле до централния площад във Враца и се срещнаха със спортния журналист Камен Алипиев-Кедъра. Празнична програма, запалването на олимпийския огън и заря сложиха край на официалната церемония.

В XIX Национален младежки олимпийски фестивал участват над 350 млади състезатели в 10 вида спорт, като част от надпреварите започнаха още преди откриването. Специален акцент по време на форума ще бъде поставен и върху устойчивостта и опазването на околната среда.