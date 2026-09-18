Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца
БТА

Над 350 млади състезатели участват в 10 вида спорт, а форумът поставя акцент върху честната игра, приятелството и стремежа към развитие

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца и определи събитието като празник на младостта, приятелството и стремежа към съвършенство.

"Сигурна съм, че този фестивал няма да бъде едно обикновено състезание. Той ще бъде своеобразен празник на младостта, на приятелството, на уважението и на стремежа към съвършенство на всеки един от вас", каза Лечева в приветствието си към участниците.

Тя пожела на младите спортисти един ден да достигнат олимпийския връх и подчерта, че за много от тях фестивалът може да бъде първата важна стъпка по пътя към големите им мечти.

Лечева благодари на кмета на Враца Калин Каменов и посочи, че градът поставя началото на традиция форумът да се провежда в различни населени места в страната. Тя изрази благодарност и към Министерството на младежта и спорта, националните федерации, доброволците и всички, участвали в организацията.

"Вярваме във вас, а сега е моментът и вие да повярвате в себе си и да покажете колко много можете, какви възможности, талант и умения имате", обърна се към младите състезатели и кметът на Враца.

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова също приветства участниците и подчерта, че спортните постижения не се измерват единствено с медалите.

"Постижение е и всеки един личен резултат, всяко едно препятствие, което ще преодолеете, всяка една честна игра", каза тя.

Приветствие от името на президента Илияна Йотова поднесе съветникът по въпросите на младежта и спорта Георги Александров. В него бе подчертано значението на честната борба, дисциплината и изграждането на характер.

"С годините този младежки форум се превърна не само в битка за медали, но и за честна игра, толерантност, дисциплина и изграждане на характер", бе посочено в обръщението.

Като част от официалната церемония младите спортисти положиха клетва, а обещание от името на родителите даде врачанският лекоатлет Ивайло Младенов - европейски шампион в скока на дължина и дългогодишен национален рекордьор в дисциплината.

Преди откриването участниците преминаха с дефиле до централния площад във Враца и се срещнаха със спортния журналист Камен Алипиев-Кедъра. Празнична програма, запалването на олимпийския огън и заря сложиха край на официалната церемония.

В XIX Национален младежки олимпийски фестивал участват над 350 млади състезатели в 10 вида спорт, като част от надпреварите започнаха още преди откриването. Специален акцент по време на форума ще бъде поставен и върху устойчивостта и опазването на околната среда.

Още по темата

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет вече има нов дом

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет вече има нов дом

МОК изказа подкрепа към Весела Лечева и Изпълнителното бюро в Лозана

МОК изказа подкрепа към Весела Лечева и Изпълнителното бюро в Лозана

Весела Лечева поздрави гимнастичките след шестте медала от Световното

Весела Лечева поздрави гимнастичките след шестте медала от Световното

Весела Лечева: Получихме покана от президента на МОК за среща в Лозана

Весела Лечева: Получихме покана от президента на МОК за среща в Лозана

Весела Лечева стана баба след смъртта на сина си

Весела Лечева стана баба след смъртта на сина си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 14 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 22 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 22 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 28 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 33 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 51 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 52 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов