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Най-важното от България на 18.09.2026 г.

Най-важното от България на 18.09.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

"Справедливостта се връща с действия на съдебната власт. Когато знакови дела са блокирани, ще продължим да работим, изпълнителната власт не може да работи така, сякаш нищо не се е случило. Справедливостта не се възстановява с действията на правителството и действията на улицата, но кабинетът има решаваща роля". Това заяви премиерът Румен Радев.

Относно обещанието на управляващите да бъдат ревизирани знакови обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери Радев каза, че най-трудната част е да бъдат проверявани подставени лица.  "Хората, които нарушават закона често не действат от свое име, а чрез подставени лица", каза Радев. 

Четири дружества са свързани с доставките на мантинели в страната. Тези дружества имат интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Съвета по сигурността към МС, на който са разгледани и темата с охраната на стратегически обекти в страната и антикорупцията.

До 17:00 ч. на 18 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 14 кандидат-президентски двойки за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Министерството на образованието и науката ще представи предложения за мерки. Те са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и имат за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

"Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до намаляване на цената на това гориво на колонките на бензиностанциите. Това е в подкрепа на индустрията и на българите, които ползват газ за колите си." Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в МС след заседанието между институциите за набелязване на мерки за справяне с високите цени на горивата.

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Демерджиев: Над 5 млн. евро за полетите на Пеевски са дошли от доставките на мантинели

14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

14 кандидат-президентски двойки са подали документи за регистрация в ЦИК

МОН със сериозен пакет от мерки с по-строги правила в училище

МОН със сериозен пакет от мерки с по-строги правила в училище

Обвиниха бивш министър на околната среда във връзка със случая Петрохан

Обвиниха бивш министър на околната среда във връзка със случая Петрохан

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

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