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Обвиниха бивш министър на околната среда във връзка със случая Петрохан

Обвиниха бивш министър на околната среда във връзка със случая Петрохан
БТА

Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление.

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. 

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите.

Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената  организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони, се казва в съобщение на прокуратурата. 

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици. 

Предстои така повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.

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