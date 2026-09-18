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Трагедия във Филипините: 16-годишен застреля двама ученици и се самоуби

Трагедия във Филипините: 16-годишен застреля двама ученици и се самоуби
АП/БТА

Четирима от ранените се намират в критично състояние в болница

Шестнадесетгодишен тийнейджър застреля двама ученици във Филипините, след което се самоуби, съобщава агенция Ройтерс.

При днешното нападение в южната част на страната са ранени осем души, информира кметът на град Банга Албърт Паленсия. Нападателят е отнел живота на двама тийнейджъри на 14 и 17 години. Четирима от ранените се намират в критично състояние в болница.

По данни на Франс прес (АФП) кървавият инцидент е станал около 13:30 ч. местно време (08:30 ч. българско време) в Националната гимназия в Банга, разположена в провинция Южен Котабато на остров Минданао.

Губернаторът на провинцията Рейналдо Тамайо направи официално изявление, в което увери, че към момента „ситуацията е стабилна и е под контрол“.

Във видеозапис от социалната мрежа Фейсбук, чиято автентичност е потвърдена от АФП, се вижда как мъж изнася на ръце ранено дете от училищния сграден комплекс и го транспортира спешно с мотоциклет.

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