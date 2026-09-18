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Борислав Сандов: Обвинението по "Петрохан" е опит за манипулация на изборите

Борислав Сандов: Обвинението по "Петрохан" е опит за манипулация на изборите
Снимка: БТА

Бившият екоминистър отхвърля твърденията на прокуратурата за предоставени държавни правомощия на НПО и свързва обвинението с предстоящите избори

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов реагира на повдигнатото му обвинение по случая "Петрохан". "Нищо ново - явно са решили да ме разходят все пак пред съда", заяви Сандов.

Обвинението е свързано с рамковото споразумение, подписано през 2022 г. между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ).

Сандов категорично отхвърля твърдението, че чрез споразумението на организацията са били предоставени държавни правомощия и контролни функции. "Обясних 30 път и предоставих документи, че нямам предоставени функции", каза бившият екоминистър пред Actualno.

По-рано Софийската градска прокуратура съобщи, че е привлякла като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление. От прокуратурата посочват, че става дума за действия от периода, в който Сандов е заемал поста, и за подписаното на 8 февруари 2022 г. рамково споразумение с НАКЗТ.

Според прокуратурата чрез споразумението на НПО са били предоставени държавновластнически правомощия и контролни функции. Обвинението твърди още, че действията са били извършени с цел организацията да получи облага, свързана с достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли".

Сандов отхвърля тази теза и посочва, че по случая многократно е давал обяснения и е предоставял документи. През февруари той публично заяви, че рамковото споразумение не е предоставяло държавни функции и не е съдържало финансов елемент.

Бившият министър свързва повдигнатото му обвинение и с предстоящите избори. "Размахват го, явно искат и тези избори да ги манипулират през тази тема, което е толкова жалко - гнусно чак. Срам ме е, че уж живеем в държава цивилизована, но това е положението", заяви Сандов.

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