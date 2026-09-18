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Италиански изтребител е поразен при нападение срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия

Италиански изтребител е поразен при нападение срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия
БТА/АНСА

Това съобщи италианският министър на отбраната Гуидо Крозето

Италиански изтребител „Юрофайтър“ е бил поразен при нападение срещу военновъздушната база Таиф в Саудитска Арабия, съобщи италианският министър на отбраната Гуидо Крозето.

Информацията е предадена от италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

По думите на Крозето при атаката няма пострадали италиански военнослужещи. Той уточни, че е следил развитието на ситуацията в постоянен контакт с началника на Генералния щаб на отбраната генерал Лучано Портолано.

Военновъздушната база Таиф, в която е разположен италиански персонал, е била обект на няколко нападения късно вчера. При една от атаките е бил засегнат италиански самолет F-2000, намиращ се в периферна част на базата.

Крозето посочи още, че няма данни за други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от италианския персонал.

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