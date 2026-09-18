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Русия постави под временно управление активите на Nestlé, компанията обмисля опциите си

Русия постави под временно управление активите на Nestlé, компанията обмисля опциите си
Pixabay

„Nestlé се ангажира да предприеме всички необходими стъпки, за да защити своите права и да гарантира непрекъснатостта на бизнес операциите си в интерес на всички заинтересовани страни, и по-специално на своите служители“, се посочва в изявление на компанията

Nestlé заяви в петък, че обмисля всички опции за защита на правата си, след като Кремъл реши да поеме контрола над руския бизнес на швейцарския производител на храни, предава Ройтерс. Това е поредният ход срещу западна компания след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Производителят на Nescafé и KitKat отбеляза, че е взел под внимание решението, обявено в президентски указ в четвъртък, и в момента оценява ситуацията.

„Nestlé се ангажира да предприеме всички необходими стъпки, за да защити своите права и да гарантира непрекъснатостта на бизнес операциите си в интерес на всички заинтересовани страни, и по-специално на своите служители“, се посочва в изявление на компанията. Оттам отказаха допълнителен коментар относно конкретните действия, които се обмислят.

На този фон акциите на Nestlé отбелязаха спад от 1,5% в ранната търговия в Цюрих.

Русия затегна контрола върху активите с чуждестранна собственост след инвазията в Украйна през 2022 г. Указ от 2023 г., подписан от президента Владимир Путин, дава на Москва правомощието да поставя под временно управление активи от държави, които тя смята за „неприятелски“. Москва използва този закон и за генериране на парични средства чрез принудителни продажби, данъци при напускане на пазара и големи отстъпки, като същевременно възнаграждава лоялни към Кремъл лица.

Nestlé притежава шест фабрики в Русия, произвеждащи кафе, храни за домашни любимци и бебешки формули. Компанията е генерирала продажби за около 2 милиарда швейцарски франка (2,4 милиарда долара) в Русия през 2001 г. — последната година, за която публикува официални данни, и има около 7000 служители там. Тези продажби съответстват на около 2% от общия оборот на Nestlé, въпреки че според анализатори този принос е намалял, след като компанията сви дейността си в страната.

Nestlé преустанови по-голямата част от продажбите си, несъществения внос и износ, рекламата и капиталовите инвестиции, посочва Жан-Филип Берши, анализатор в Bank Vontobel. Той изчислява, че в момента Русия носи около 1% от продажбите на групата. „Въпреки че това е негативно за пазарните нагласи и засилва перспективата за обезценка на активи или неизгодна продажба, очакваме минимален финансов ефект, предвид ограничения принос на Русия към продажбите на групата“, допълва той.

Френската верига супермаркети Auchan също стана мишена на декрета от четвъртък, като нейните руски активи бяха прехвърлени под временното управление на L.E.V. Management. От Auchan, която управлява 230 магазина и онлайн бизнес в Русия, където работят около 30 000 души, отказаха коментар.

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