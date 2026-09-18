Предимно слънчево и топло, но с краткотрайни валежи на места в страната утре

През нощта ще преобладава ясно време, а утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони от Западна България облачността временно ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотрайно. Вятърът ще е слаб, от изток.

Минималните температури ще са между 11° и 16°, а в отделни котловини - между 7° и 10°. Максималните ще достигнат 27°-32°. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната - около 28°.

Предимно слънчево ще е в планинските райони, но около и след обяд над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност. На отделни места са възможни краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб от североизток, а по най-високите части ще духа от северозапад. Около 22° ще достигне максималната температура на 1200 метра и около 14° на 2000 метра.

По българското Черноморие времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от изток-югоизток, а максималните температури ще са между 24° и 26°. Морската вода е с температура 23°-24°, при вълнение на морето около 2 бала.