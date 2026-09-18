ГЕРБ критикува мерките за горивата

Обявените от правителството мерки срещу високите цени на горивата бяха разкритикувани от ГЕРБ. От партията казват, че моментът на въвеждането им поражда съмнения за връзка с предстоящата предизборна кампания за президентските избори.

„Няма гаранция, че "инфлационният чек" от 50 евро ще достигне до най-нуждаещите се", заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова. Тя посочи, че в настоящия вариант не се изисква получателите да доказват, че притежават автомобил, както е било предвидено в мерките на предишното служебно правителство напролет. Петкова определи като странно и обстоятелството, че средствата ще бъдат раздавани броени дни преди началото на предизборната кампания за президентските избори.

По отношение на предложението за намаляване на акциза върху пропан-бутана Петкова заяви, че мярката ще изисква промени в законодателството и нотификация пред Европейската комисия. „Не виждам кога ще заработи тази мярка“, каза депутатът. Тя определи пакета като комбинация от стари предложения, трудно реализируеми мерки и решения, чиято цел и ефект поставят ред въпроси.

Александър Иванов също коментира чека за 50 евро. Той отбеляза, че според ГЕРБ мярката няма да доведе до намаляване на инфлацията. Той посочи и предизборния контекст, в който ще бъде предоставена помощта, като изтъкна, че правителството очевидно подкрепя един от кандидатите за президент. „Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията. Точно обратното“, заяви Иванов, според когото пакетът представлява допълнителен натиск върху инфлацията.