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Тухел върна Трент и Палмър в състава на Англия

Тухел върна Трент и Палмър в състава на Англия
БТА

„Трите лъва" срещу световния шампион Испания на 26 септември

Селекционерът на Англия Томас Тухел обяви състава за предстоящите двубои в група А3 на Лигата на нациите. „Трите лъва" ще се изправят срещу световния шампион Испания (26 септември), Чехия (29 септември), Хърватия на (3 октомври) и отново Чехия (6 октомври).

Германският специалист прави няколко съществени промени в своя подход спрямо повиквателните за световното първенство, когато бе силно критикуван заради небалансирания състав, който заведе в САЩ. Трент Александър-Арнолд и Коул Палмър се завръщат в групата

Съставът на Англия:

Вратари: Джордан Пикфорд, Джейсън Стийл, Джеймс Трафорд

Защитници: Трент Александър-Арнолд, Джарад Брантуайт, Трево Чалоба, Марк Гехи, Люис Хол, Езри Конса, Тино Ливраменто, Нико О'Райли, Джаръл Куанса

Халфове: Елиът Андерсън, Джуд Белингам, Майлс Люис-Скели, Коби Мейну, Коул Палмър, Деклан Райс, Алекс Скот

Нападатели: Хари Кейн, Доминик Калвърт-Люин, Еберечи Езе, Антъни Гордън, Рио Нгумоа, Маркъс Рашфорд, Морган Роджърс, Букайо Сака

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