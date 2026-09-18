МОН представи нов пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Министерството на образованието и науката (МОН) днес представи нов пакет от мерки с цел подобряване на дисциплината в училище.

"Всички знаем защо се налага този пакет от мерки. Всички знаем, че и данните от изследването PISA показаха, че 50 процента от учениците в училище посочват, че съученици им пречат за нормалното провеждане на учебния процес", посочи заяви зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

"Ние с грижа към нашите ученици Ви предлагаме пакета с мерки, с който очакваме положителна промяна в поведението, дисциплината на учениците. Нашият пакет от мерки включва 4 основни стълба. Всеки един от тях е взаимно свързан – как да привлечем детето в училище и как да го задържим в него, как да му помогнем да преодолее своите слабости, кой в училище носи отговорността и разбира се - какво правим ние – преди да бъде наложена санкция на ученика", посочи Панчева.

"Първият стълб е свързан с междуинституционалното сътрудничество. Училището не може да бъде само. Създали сме една широка работна група. Включваме и партньори – общините. Как да помогнем всяко едно дете, така че то да бъде активен участник в учебния процес", изтъкна зам.- министърът.

"Другото ново – ще бъде създадена единна информационна система за детето. С тази единна информационна система ще можем да обобщим всичките данни. Така ще можем да окажем помощ на деца в риск", каза Панчева.

Тя съобщи, че следващият стълб, който е нов – е картата за проследяване на личностното развитие на ученика.

"Всеки един ученик и сега има личностно образователно дело. В тази карта ние искаме да отличим неговите силни страни, но и да му помогнем при преодоляването на слаби страни", изтъкна Панчева.

"Основни стълбове са дисциплина, социални умения, постижения и таланти. Смятаме, че тази обратна връзка с родителите е изключително важна. Досега имахме подадени само информацията, свързана със санкциите срещу ученика", каза зам.-министърът.

Тя съобщи, че другата новост е извеждане на нова роля в училището – специалист по личностно развитие. Това ще бъде човекът, който ще отговаря за взаимодействето между ученици, учители, родители.

"Последният стълб са поощренията и санкциите. Ние трябва да можем да поощряваме децата в техните постижения. Преди налагане на санцкии предвиждаме т. нар. меки мерки. Ще включваме и родителите, санкциите ще бъдат последната стъпка, последната мярка", подчерта Панчева.

Брифингът на Министерството на образованието се провежда на фона на протест на студенти от НАТФИЗ. Те искат оставката на ректора Мирослав Дачев, скандирайки „Оставка“ под прозорците на министерството.