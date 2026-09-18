Бърнам: Великобритания трябва да задълбочи отношенията си с ЕС

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Лондон има интерес от задълбочаване на отношенията си с Европейския съюз.

Това стана по време на срещата му с ирландския министър-председател Михол Мартин, предаде ДПА.

Мартин беше първият чуждестранен лидер, който посети новия кабинет на Бърнам в Манчестър. Британският премиер подчерта особеното значение на отношенията с Република Ирландия, като отбеляза тесните връзки между Ирландия и северозападната част на Англия.

Ирландският премиер също изрази очакване Великобритания да изгради „по-силни и по-тесни“ отношения с ЕС. В момента Ирландия председателства на ротационен принцип Съвета на Европейския съюз.

Бърнам посочи, че двете страни носят обща отговорност за спазването на принципите на Споразумението от Разпети петък от 1998 г. По думите му те ще продължат да работят за неговото отстояване в навечерието на 30-годишнината му през следващата година.

„Докато Ирландия е начело на Съвета на ЕС, искаме да предприемем допълнителни стъпки за задълбочаване на отношенията с Европа“, заяви британският премиер. Той допълни, че Лондон очаква срещата на върха между Великобритания и ЕС по-късно тази година.

В рамките на посещението си Мартин трябваше да придружи Бърнам и до ирландски клуб в неговия избирателен район Мейкърфийлд. Британският премиер отбеляза, че в Северозападна Англия и в други части на страната живеят много хора с ирландски корени.

Мартин изрази съчувствие към Бърнам заради смъртта на баща му Рой и отбеляза, че британският премиер продължава да изпълнява задълженията си въпреки тежката лична загуба.

По време на разговорите ирландският премиер благодари и за позицията на британското правителство по израелско-палестинския конфликт. Той определи предприетите от Лондон действия спрямо правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху и затягането на санкциите, свързани с израелските селища на Западния бряг, като важни за защитата на хуманитарните принципи.

Срещата в Манчестър се проведе само дни след изявление на американския президент Доналд Тръмп относно възможността за обединение на Ирландия. По време на срещата си с Мартин в Дъблин Тръмп заяви, че би искал да види обединена Ирландия и че според него това „в крайна сметка ще се случи“, отбелязва ДПА.