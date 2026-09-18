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Новият треньор на Португалия прати повиквателна на Роналдо

Новият треньор на Португалия прати повиквателна на Роналдо
БТА

Жорже Жезус определи състава за Лигата на нациите

Петкратният носител на „Златната топка“ Кристиано Роналдо получи повиквателна за националния отбор на Португалия от новия селекционер Жорже Жезус за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите. За Португалия предстоят домакинства срещу Уелс (24 септември) и Норвегия (4 октомври), както и две гостувания - срещу Норвегия (27 септември) и Дания (1 октомври).

41-годишният нападател на саудитския Ал Насър Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. Роналдо има 233 мача за представителния тим на Португалия, като е отбелязал 146 гола.

Вратари: Диого Коща, Руи Силва, Самюел Соареш.

Защитници: Гонсало Инасио, Жоао Кансело, Диого Далот, Нуно Тавареш, Нуно Мендес, Ренато Санчес, Рубен Диас, Томас Араухо.

Халфове: Бруно Фернандеш, Жоао Палиня, Жоао Невес, Рубен Невес, Витиня, Бернардо Силва.

Нападатели: Кристиано Роналдо, Фабио Силва, Франсиско Тринкао, Франсиско Консейсао, Гонсало Рамос, Жоао Феликс, Педро Нето, Рафаел Леао.

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