Новини
Търси
Подкаст
Свят

Руските избори под въпрос: Съветът на Европа не признава бъдещата Държавна дума за демократично избрана

Руските избори под въпрос: Съветът на Европа не признава бъдещата Държавна дума за демократично избрана
АР/БТА

Гласуване е предвидено и в окупирани украински територии

Руските парламентарни избори, които се провеждат от днес до неделя, бяха определени като фиктивни от консултативния орган към Съвета на Европа, създаден за диалог с руските демократични сили. Според него резултатът от вота ще доведе до формирането на парламент, който не следва да бъде признат от международната общност.

Платформата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за диалог с руските демократични сили, създадена през октомври миналата година, заяви, че бъдещата Държавна дума не трябва да бъде приемана нито като демократично избрана институция, нито като легитимен представител на руския народ.

Това са първите парламентарни избори в Русия, провеждани във военно време от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. На тях трябва да бъдат избрани всичките 450 депутати в Държавната дума – долната камара на руския парламент. След предходния вот през 2021 г. партията на руския президент Владимир Путин „Единна Русия“ разполага с голямо мнозинство.

Гласуване е предвидено и в окупирани украински територии, които Москва разглежда като част от Русия. Платформата на ПАСЕ определи провеждането на избори там като нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и на международното право.

Органът за диалог между руските демократични сили в изгнание и членовете на ПАСЕ изрази и тревога за условията, при които се провежда вотът. Съветът на Европа, в който членуват 46 държави и който има роля в защитата на демокрацията и човешките права в Европа, изключи Русия след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Според информацията на Франс прес (АФП) сред формациите, допуснати да участват срещу „Единна Русия“, са Комунистическата партия на Руската федерация, Либерално-демократическата партия, „Справедлива Русия“ и „Нови хора“. Те са представени като политически сили, които в различна степен подкрепят Владимир Путин и продължаването на войната в Украйна.

АФП посочва „Яблоко“ като единствената политическа сила сред изброените, която категорично се противопоставя на конфликта между Русия и Украйна. Партията първоначално е била допусната до изборите, но впоследствие е отстранена от избирателните списъци след решение на Върховния съд на Русия, на фона на засилващите се репресии срещу опозицията.

Платформата на ПАСЕ разкритикува и условията, при които се провежда гласуването, като говори за „атмосфера на страх“. Тя изрази съжаление и че няма независима и безпристрастна международна оценка на изборния процес. По думите ѝ представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и независими граждански организации, не са получили възможност да участват като наблюдатели.

Още по темата

Русия постави под временно управление активите на Nestlé, компанията обмисля опциите си

Русия постави под временно управление активите на Nestlé, компанията обмисля опциите си

Туск: Русия планира атаки с ракети и дронове срещу съюзниците на Украйна

Туск: Русия планира атаки с ракети и дронове срещу съюзниците на Украйна

Кремъл: Новите санкции на САЩ ще затруднят мира в Украйна

Кремъл: Новите санкции на САЩ ще затруднят мира в Украйна

Кремъл допуска нов кръг тристранни преговори за Украйна

Кремъл допуска нов кръг тристранни преговори за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

  • Преди 5 минути
Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 9 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 11 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 31 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 31 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 33 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 44 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 55 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 56 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 58 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 1 час
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час