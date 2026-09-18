Руските избори под въпрос: Съветът на Европа не признава бъдещата Държавна дума за демократично избрана

Руските парламентарни избори, които се провеждат от днес до неделя, бяха определени като фиктивни от консултативния орган към Съвета на Европа, създаден за диалог с руските демократични сили. Според него резултатът от вота ще доведе до формирането на парламент, който не следва да бъде признат от международната общност.

Платформата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за диалог с руските демократични сили, създадена през октомври миналата година, заяви, че бъдещата Държавна дума не трябва да бъде приемана нито като демократично избрана институция, нито като легитимен представител на руския народ.

Това са първите парламентарни избори в Русия, провеждани във военно време от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. На тях трябва да бъдат избрани всичките 450 депутати в Държавната дума – долната камара на руския парламент. След предходния вот през 2021 г. партията на руския президент Владимир Путин „Единна Русия“ разполага с голямо мнозинство.

Гласуване е предвидено и в окупирани украински територии, които Москва разглежда като част от Русия. Платформата на ПАСЕ определи провеждането на избори там като нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и на международното право.

Органът за диалог между руските демократични сили в изгнание и членовете на ПАСЕ изрази и тревога за условията, при които се провежда вотът. Съветът на Европа, в който членуват 46 държави и който има роля в защитата на демокрацията и човешките права в Европа, изключи Русия след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Според информацията на Франс прес (АФП) сред формациите, допуснати да участват срещу „Единна Русия“, са Комунистическата партия на Руската федерация, Либерално-демократическата партия, „Справедлива Русия“ и „Нови хора“. Те са представени като политически сили, които в различна степен подкрепят Владимир Путин и продължаването на войната в Украйна.

АФП посочва „Яблоко“ като единствената политическа сила сред изброените, която категорично се противопоставя на конфликта между Русия и Украйна. Партията първоначално е била допусната до изборите, но впоследствие е отстранена от избирателните списъци след решение на Върховния съд на Русия, на фона на засилващите се репресии срещу опозицията.

Платформата на ПАСЕ разкритикува и условията, при които се провежда гласуването, като говори за „атмосфера на страх“. Тя изрази съжаление и че няма независима и безпристрастна международна оценка на изборния процес. По думите ѝ представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и независими граждански организации, не са получили възможност да участват като наблюдатели.