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София става сцена на съвременен цирк: "ЦИРКОЛЮЦИЯ!" се завръща с три дни спектакли и безплатни събития

София става сцена на съвременен цирк: "ЦИРКОЛЮЦИЯ!" се завръща с три дни спектакли и безплатни събития

От 25 до 27 септември "Топлоцентрала" ще събере цирк, клоунада, музика и акробатика, като голяма част от програмата ще бъде с вход свободен

Три дни съвременен цирк, музика, акробатика и безплатни работилници очакват София от 25 до 27 септември. "ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15" се завръща в РЦСИ "Топлоцентрала" с артисти от България и чужбина и програма както за деца, така и за възрастни.

Сред основните акценти е спектакълът "Да умреш от смях" на испанската формация Los Galindos, отличен с няколко международни награди. Представлението съчетава цирк, клоунада и физически театър и ще бъде показано на открито на 26 и 27 септември от 20:00 часа.

Народни танци срещат брейк денс и цирк

Фестивалът започва на 25 септември, а сред първите представления е "Народен цирк" - спектакъл, в който българските народни танци и музика се срещат с брейк денс и съвременно цирково изкуство. В проекта участват ансамбъл "Райна Княгиня", Sofia City Breakers и клоунесата Титания Хаос.

Същата вечер публиката ще може да види и премиерата на "Nine to Five / От девет до пет" - солово представление без думи, което чрез жонглиране, танц и клоунада отправя сатиричен поглед към офисното ежедневие. Денят ще завърши с безплатен концерт на софийската хардкор-пънк група "Против Всяка Власт".

На 26 септември програмата продължава с магичното шоу на Дани Белев, а по-късно е концертът на Дарио Булгарио, който смесва електронна и акустична музика с фолклор, поп, фънк, джаз и класика.

Въздушна акробатика за финал

Финалът на фестивала на 27 септември ще бъде "LUMO - Цирков сън между две безкрайности" на Infinity Artist Club. Спектакълът съчетава въздушна акробатика, танц, воали и светлина и ще бъде представен от 20:00 часа в Зала 1.

В програмата са включени още детски представления, социален цирк, професионален дебат и безплатни работилници по клоунада и юнисайкъл. Посетителите ще могат не само да гледат артистите, но и сами да опитат част от цирковите дисциплини.

Премиерно ще бъде показан и "Метаноя" на артиста Даниел Молина - жонглиращ спектакъл, който разказва история за съпричастността, надеждата и промяната. Представлението е на 27 септември от 19:00 часа на открито и е с вход свободен.

Голяма част от програмата е безплатна

Организаторите залагат и на достъпни цени. Представленията в залите са по 10 евро, децата под 14 години влизат безплатно, а цирковите работилници са със свободен вход и възможност за дарение. За хора със специални изисквания и социално слаби входът също е свободен.

Така в края на септември "Топлоцентрала" ще се превърне за три дни в пространство, в което традиционният образ на цирка отстъпва място на акробатика, танц, театър, музика и социално изкуство.

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