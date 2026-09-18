Ивкова: 76 % от медицинските сестри са на възраст над 45 г.

Тежестта на проблема с кадровия дефицит на медицински сестри изисква едновременно действащи мерки, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Александър Симидчиев относно мерките на Министерството на здравеопазването (МЗ) за преодоляване на критичния недостиг на медицински сестри, предава БТА.

"Данните показват ясно мащаба на проблема – за последните 35 г. броят на медицинските сестри е намалял, като през 1990 г. те са били 53 810, а през 2025 г. са били 28 357", посочи министър Ивкова.

По данни на Националния статистически институт през 2025 г. повече от 76 % от медицинските сестри са на възраст над 45 г. Това е трайна негативна тенденция, изискваща последователна политика. Причините са натрупвани дълго - ниско заплащане, свръхнатоварване, включително в ниско квалифицирани дейности, неоценяване от други медицински специалисти, медиите и обществото, както и наименованието на квалификацията в женски род и свързаното с него феминизиране на професията. По думите ѝ тези фактори продължават да ограничават интереса на младите хора към професията.

Подходът на МЗ е насочен към основните причини за недостиг – повече хора да влизат в професията, обучението да е по-достъпно, медицинските сестри да бъдат освободени от дейности, които не изискват тяхната квалификация, подкрепата да достига до специалностите и областите, в които има най-голям недостиг.

"МЗ ежегодно предлага на Министерството на образованието и науката максимално увеличаване на броя на местата за студенти по специалност "Медицинска сестра", като през последните три години броят им е съществено увеличен, а за учебната 2026/2027 г. за първи път са предвидени 1310 места", посочи Ивкова.

По думите ѝ резултатът от тази мярка ще стане видим най-рано след 4-5 г.

"През миналата година специалността беше определена за защитена, а студентите по държавна поръчка са освободени от такси, актуализирани са и единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността", припомни министър Ивкова.