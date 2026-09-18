Ефремова: Разработва се система, която да регистрира сигнали за насилие над деца

Държавната агенция за закрила на детето разработва информационна система, която да регистрира сигнали за насилие между и над деца. Това съобщи от парламентарната трибуна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в отговор на въпрос на Анна Бодакова от "Демократична България", предава БТА.

Системата се изгражда по проект, финансиран по програмата за развитие на човешките ресурси.

По време на парламентарния контрол депутатът попита за случая на насилие на 10 септември в центъра на Пловдив, при който група от над 10 младежи напада свой връстник. Бодакова поиска да узнае и разполагат ли органите за закрила на детето с информация дали някой от участниците в нападението е бил известен на социалните служби и има ли предишни противообществени прояви, извършена ли е оценка на риска за всяко от засегнатите деца.

Министърът отчете, че насилието над и между деца е изключително сериозен проблем, независимо от неговата форма, а напоследък случаите на насилие с участието на непълнолетни са зачестили, което изисква допълнителни мерки и усилия.

В конкретния случай в Пловдив не са установени пропуски в работата на отдел за закрила на детето, но е факт, че се наблюдава засилен, макар и непотвърден от официалната статистика, брой на деца, които стават жертви на насилие или деца, които осъществяват насилие. Във връзка с това ние сме предприели поредица от мерки, една от които и законодателна, информира тя, като уточни, че законодателната инициатива не е на МТСП, но министерството участва в работна група по изменение на Закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Паралелно с това се работи по създаването на новата национална програма за борба срещу насилието над деца. Разчитам, че от началото на следващата година ще имаме нови допълнителни механизми, посочи Ефремова.