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Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On
БТА

Партньорството между двете страни е за 10 години, французинът става и акционер

Килиан Мбапе официално сложи край на дългогодишното си партньорство с Nike и започва нова глава в кариерата си извън терена. Звездата на Реал Мадрид и капитан на френския национален отбор подписа дългосрочно споразумение с швейцарската спортна марка On, която навлиза сериозно във футбола.

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Договорът между Мбапе и On е за 10 години. Освен глобален посланик на марката, французинът ще стане и неин акционер. Той ще участва пряко в разработването на бъдещите футболни обувки и екипировка на компанията.

Точната финансова стойност на договора не е обявена официално. Преди сделката се появиха информации, че новият договор на Мбапе с производител на спортна екипировка може да бъде на стойност около 20 млн. евро годишно, но тази сума не е потвърдена като стойност на подписаното споразумение с On.

Така Мбапе приключва близо две десетилетия с Nike. Американският гигант работеше с нападателя още от детските му години и той се превърна в едно от лицата на популярната серия Mercurial. Договорът му с Nike изтече на 31 юли 2026 г.

С привличането на Мбапе On прави сериозна заявка да се превърне в нов фактор на футболния пазар, доминиран в момента от Nike, Adidas и Puma.

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