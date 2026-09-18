Мбапе: Ако искаш да бъдеш част от историята на футбола, трябва да играеш в Реал Мадрид

Килиан Мбапе даде обширно интервю за "АС", в което засегна редица теми около Реал Мадрид, престоя си в Испания, отношенията си с треньорите и големите цели пред клуба.

"Ако искаш да принадлежиш към историята на футбола, трябва да минеш през Реал Мадрид", заяви французинът, който вече повече от две години носи екипа на "кралете".

Мбапе призна, че животът в Испания му е донесъл повече спокойствие, отколкото е имал във Франция.

"Намерих повече спокойствие. Във Франция имам по-малко спокойствие. Исках да се запозная с нова култура, да се адаптирам бързо към испанската. Никога не е имало момент, в който да не се чувствам щастлив тук", каза нападателят.

Той подчерта и специалното значение на "Сантиаго Бернабеу".

"Да играя на "Бернабеу" всяка седмица е привилегия. Всеки мач представлява нова възможност. Знам, че отборът и аз ще изживеем още много магически вечери там. Няма по-добро място на света от една от тези магически вечери", добави Мбапе.

Французинът говори и за ролята на Флорентино Перес за трансфера му в Реал.

"Той е човекът, който ме доведе тук. Поддържахме контакт през цялото време в продължение на десет години преди пристигането ми. Винаги ми е казвал, че един ден ще играя в Реал Мадрид, и ето ме тук. Той е най-добрият президент в света", заяви нападателят.

Мбапе коментира и работата си с Жозе Моуриньо.

"С Моу е нещо различно. Той е един от най-интелигентните хора, които съм виждал в живота си. Той е лидер. Когато го виждаш всеки ден, осъзнаваш, че е много специален човек и легендарен треньор", каза французинът.

По темата за головете Мбапе заяви, че не си поставя конкретни граници.

"Никога не си поставям лимити или цели за голове, защото да си поставиш число означава да си сложиш граници. А аз не искам това", обясни той.

Той засегна и битката за "Златната топка", като подчерта, че най-важното за него е отличието да се върне в Мадрид.

"Най-важното за мен е "Златната топка" да се върне в Реал Мадрид. Трябва да се върне на "Бернабеу", при мадридистите. Аз ще се боря, за да се опитам да я върна в Реал Мадрид", каза Мбапе.

Нападателят говори и за отношенията в съблекалнята, като подчерта, че не е необходимо всички футболисти да бъдат близки приятели.

"Не е нужно да вечеряш всяка вечер със съотборниците си, за да печелиш. Трябва да имаш уважение, да знаеш каква е ролята на всеки и да се уважавате взаимно. Най-важното е Реал Мадрид", заяви той.

В края на интервюто нападателят отправи и послание към феновете на Реал Мадрид.

"Не спечелихме нищо миналия сезон и на хората вече им е писнало. Но ако искаме да спечелим титли, няма да го направим без тях. Искам да вървим заедно, ръка за ръка. Така ще бъдем много по-силни и ще можем да се борим за всичко."