Новини
Търси
Подкаст
Спорт

ЦСКА зачеркна единият от вариантите за нов треньор

ЦСКА зачеркна единият от вариантите за нов треньор
БТА

Алексей Шпилевски не е успял да впечатли ръководството

ЦСКА вече стартира един от най-важните кастинги през последните години в търсене на нов треньор. До финалната битка за наследник на Христо Янев са стигнали трима души. Първият от тях Алексей Шпилевски вече представи концепцията си пред ръководството на клуба, но резултатът не е особено положителен, твърди „Мач Телеграф".

Моралес: Отборът се доближава до ДНК-то на ЦСКА

38-годишният беларусин, който е продукт на германската треньорска школа, а в кратката си кариера вече има две титли, (с Кайрат на Казахстан и с Арис Лимасол в Кипър) не е успял да убеди „червените“ шефове, че е подходящ за поста. Така към днешна дата ситуацията е следната: Шпилевски в ЦСКА - по-скоро не. Припомняме, че беларусинът се провали в Русия, където води Пари Нижни Новгород, но не успя да спаси тима от изпадане. 

Бившият футболист на Левски Владислав Радимов определи Шпилевски като неспособен да води тренировки, въпреки че на думи разбира от футбол. Друга легенда на руския футбол Александър Мостовой беше още по-остър. „Питате ме как оценявам работата на Шпилевски? Нула, нищо".

Още по темата

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

Александър Станков за Спортен Таралеж: Левски играе по-добре от ЦСКА

Александър Станков за Спортен Таралеж: Левски играе по-добре от ЦСКА

Съперник на ЦСКА в Европа отмъква треньора на Лудогорец

Съперник на ЦСКА в Европа отмъква треньора на Лудогорец

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 7 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 18 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 20 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 21 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 23 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 32 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 32 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 34 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 34 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 36 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 43 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 49 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 51 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 53 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час