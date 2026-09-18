ЦСКА зачеркна единият от вариантите за нов треньор

ЦСКА вече стартира един от най-важните кастинги през последните години в търсене на нов треньор. До финалната битка за наследник на Христо Янев са стигнали трима души. Първият от тях Алексей Шпилевски вече представи концепцията си пред ръководството на клуба, но резултатът не е особено положителен, твърди „Мач Телеграф".

Моралес: Отборът се доближава до ДНК-то на ЦСКА

38-годишният беларусин, който е продукт на германската треньорска школа, а в кратката си кариера вече има две титли, (с Кайрат на Казахстан и с Арис Лимасол в Кипър) не е успял да убеди „червените“ шефове, че е подходящ за поста. Така към днешна дата ситуацията е следната: Шпилевски в ЦСКА - по-скоро не. Припомняме, че беларусинът се провали в Русия, където води Пари Нижни Новгород, но не успя да спаси тима от изпадане.

Бившият футболист на Левски Владислав Радимов определи Шпилевски като неспособен да води тренировки, въпреки че на думи разбира от футбол. Друга легенда на руския футбол Александър Мостовой беше още по-остър. „Питате ме как оценявам работата на Шпилевски? Нула, нищо".